Alvaro Garnero aponta as melhores viagens da nova temporada do ’50 por 1’

Alvaro Garnero elegeu os três melhores destinos da nova temporada do '50 por 1'. Ele colocou Santo Tomé e Príncipe no terceiro lugar pela sua história com o cacau; Galápagos em segundo devido à preservação da fauna; e a Bolívia com o Salar de Uyuni como primeiro. O próximo episódio abordará uma expedição pela costa oeste da África, incluindo um santuário de crocodilos na Gâmbia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!