Após confessar o assassinato de Vitória, Maicol é levado para colaborar com as investigções

Maicol, suspeito de matar Vitória, confessou o crime nas primeiras horas desta terça-feira (18). Com o rosto coberto por uma toalha, ele foi colocado em um carro de transporte de presos e está sendo levado para colaborar com as investigações. A polícia busca esclarecer detalhes sobre a cena do crime e localizar a faca utilizada no assassinato, enquanto aguarda que o suspeito indique pontos relevantes para a apuração.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!