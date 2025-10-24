Após eliminação, Nizam Hayek comenta brigas com Yoná Sousa por divisão de comida

Nizam Hayek participou do Hoje em Dia desta sexta-feira (24). O quinto eliminado comentou sobre o embate entre Matheus Martins e Saory Cardoso e viu as articulações entre os peões para colocá-lo na Roça. Nizam negou as críticas de “aproveitador” e “dono da casa” que recebeu dos outros participantes.



Além disso, o ex-peão assistiu a trechos das discussões por divisão de comida que teve com Yoná Sousa e também analisou outros momentos de destaque que teve no jogo. Confira!



