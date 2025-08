Atropelamento em Cotia (SP) deixa uma mulher morta e duas pessoas hospitalizadas

Um homem atropelou oito pessoas em Cotia (SP). Uma mulher faleceu e duas idosas estão hospitalizadas com ferimentos graves. O motorista está sob escolta policial no hospital devido a lesões na cabeça. Ele possui histórico de alcoolismo e já foi autuado por embriaguez ao volante em 2013. A delegada Mônica Gamboa informou que o condutor pode perder a carteira de habilitação como consequência do crime e ressaltou ser incomum esse tipo de comportamento em alguém de 61 anos.



