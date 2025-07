Aumento das buscas por viagens em julho cria cenário propício aos golpes com falsos pacotes

A chegada de julho traz as tão esperadas e merecidas férias de meio de ano para muitas pessoas. Porém, além de descanso e lazer, esse período também é oportuno para os golpistas de plantão. Anúncios fraudulentos com preços atrativos viram poderosas iscas de centenas de famílias que veem seus sonhos transformados em pesadelos. A polícia está no rastro dos criminosos, mas alguns cuidados na hora de fechar uma viagem são fundamentais para prevenir os golpes.



