Auto de vistoria de shopping que pegou fogo está vencido desde agosto

O Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros do shopping que pegou fogo na manhã desta quarta-feira (30), na região do Brás, em São Paulo, está vencido desde agosto. A informação foi passada pelo capitão Maycon Cristo, que coordena os trabalhos no local. Outra informação, ainda extraoficial e passada por uma testemunha, dá conta de que o fogo teria começado no ar condicionado de um box do estabelecimento