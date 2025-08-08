Logo R7.com
Avião faz pouso de emergência em Brasília (DF) após ameaça de bomba

Após a aterrissagem, o avião foi inspecionado pela Polícia Federal e pela Polícia Militar do Distrito Federal, sem encontrar explosivos

Hoje em Dia|Do R7

Um avião que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) fez um pouso emergencial em Brasília (DF) após a tripulação encontrar um bilhete no banheiro informando sobre uma bomba. O piloto declarou "Mayday" e recebeu prioridade para o pouso. Após a aterrissagem, o avião foi inspecionado pela Polícia Federal e pela Polícia Militar do Distrito Federal, sem encontrar explosivos. As investigações estão em andamento e todos os 170 passageiros prestaram depoimento.

