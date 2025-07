Bancos alertam: tentativas de golpes contra os idosos brasileiros estão crescendo

Os golpes contra idosos estão crescendo em todo o Brasil., segundo um levantamento feito pelos bancos. As instituições veem a falta de afinidade dos clientes mais velhos com os meios eletrônicos e digitais como a principal brecha para ação dos criminosos. Falsas centrais telefônicas, clonagem de cartões, empréstimos consignados e promoções fraudulentas são algumas das iscas. Por isso, a ordem é desconfiar de contatos desconhecidos, evitar ajuda de estranhos e não fornecer dados pessoais a qualquer um. Esses são alguns cuidados que previnem prejuízos financeiros e materiais.



