Bandidos invadem joalheria em Ouro Preto (MG) e causam prejuízo de R$ 2 milhões

Bandidos invadiram uma joalheria na praça Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais. O roubo foi capturado por câmeras de segurança. Durante o assalto, uma funcionária se escondeu no banheiro, mas foi encontrada e forçada a abrir um mostruário. Os criminosos levaram 150 joias, somando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. A Polícia Militar identificou os três envolvidos no crime, mas eles ainda não foram presos.



