Bombeiros combatem incêndio em imóvel na Penha, na zona leste de SP

Não havia ninguém no local durante o incidente

Hoje em Dia|Do R7

Um incêndio atingiu um imóvel no bairro da Penha na manhã desta quarta-feira (27), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a Tenente Olivia, não havia ninguém dentro da edificação no momento do fogo. Após a extinção do fogo, os bombeiros seguem no trabalho de rescaldo e isolamento da área, enquanto aguardam a Defesa Civil para verificar possíveis danos estruturais. A orientação é que os moradores evitem se aproximar do imóvel e redobrem a atenção à inalação de fumaça.

