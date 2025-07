Brasileira some em Portugal após sair de casa para descartar lixo

Francisca Souza Santos, de 44 anos, está desaparecida há mais de duas semanas em Tabuaço, no norte de Portugal. Ela saiu para jogar o lixo na noite do dia 20 de junho e não retornou. O namorado, Luiz, comunicou o desaparecimento à família no dia seguinte, mencionando a possibilidade de que Francisca estivesse morta. A polícia portuguesa investiga o caso, mas ainda não divulgou detalhes.



