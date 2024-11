A Fazenda 16 amanheceu mais vazia nesta sexta-feira (1º). A eliminação de ontem foi muito nervosa, com a rivalidade pra lá de acirrada. Os peões aguardavam ansiosos pela decisão do público. Afinal, o resultado da Roça diz muito sobre as atitudes e estratégias do lado de lá da porteira. Veja o que rolou.