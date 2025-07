Campeões do Power Couple, Carol e Radamés repercutem a grande final do reality show

Carol e Radamés foram coroados os grandes campeões do Power Couple na última quinta-feira (10). Nesta sexta (11), o casal participou do programa Hoje em Dia para falar sobre a trajetória no jogo. Eles também reencontraram a família e comentaram a grande final do reality show. Confira!



