Casal de estrangeiros é encontrado morto em apartamento em Curitiba (PR)

Um casal de estrangeiros foi encontrado morto dentro de um apartamento em Curitiba (PR). A mulher era sul-africana e foi morta com dois tiros. O suposto atirador seria um americano da mesma idade que teria cometido suicídio após o crime. Moradores ouviram disparos, mas não identificaram a origem. No local foram encontradas seringas e drogas. A polícia investiga a natureza do relacionamento entre os dois.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!