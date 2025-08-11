Casal é baleado após intervir em assalto em Embu das Artes, na Grande São Paulo

Um casal foi baleado após intervir em um assalto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Eles estavam com três crianças no carro, dois filhos e um amigo e iam para o shopping quando presenciaram o crime. O motorista jogou o carro contra os suspeitos, que atiraram duas vezes. Um tiro atingiu o homem, na costela, e o outro atingiu a mulher, na cabeça. Eles foram socorridos e passam bem. Os suspeitos fugiram com uma moto roubada.



