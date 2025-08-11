Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Casal é baleado após intervir em assalto em Embu das Artes, na Grande São Paulo

Vítimas foram socorridas e passam bem

Hoje em Dia|Do R7

Um casal foi baleado após intervir em um assalto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Eles estavam com três crianças no carro, dois filhos e um amigo e iam para o shopping quando presenciaram o crime. O motorista jogou o carro contra os suspeitos, que atiraram duas vezes. Um tiro atingiu o homem, na costela, e o outro atingiu a mulher, na cabeça. Eles foram socorridos e passam bem. Os suspeitos fugiram com uma moto roubada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.