Casal suspeito de roubar R$ 700 mil em joias em shopping no Mato Grosso é preso em Goiânia (GO) O carro dos dois foi apreendido e as joias recuperadas

Hoje em Dia|Do R7 31/01/2025 - 11h34 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h34 ) twitter

