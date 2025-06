Caso Adalberto: novas testemunhas podem ser ouvidas nesta quinta-feira (5)

O empresário Adalberto foi encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O laudo preliminar do IML revelou a presença de álcool, mas não de drogas. A polícia investiga a origem de duas calças e um par de tênis encontrados próximos ao Autódromo. Cães farejadores realizaram buscas no local e imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para reconstruir os últimos passos de Adalberto. Nesta quinta-feira (5), novas testemunhas podem ser ouvidas.



