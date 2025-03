Caso Vitória: advogado da família da jovem fala sobre o passo a passo da investigação

Fabio Costa, advogado da família de Vitoria, jovem que foi encontrada morta na última quarta-feira (5), falou ao vivo com a equipe do Hoje em Dia. Até o momento, 14 pessoas foram ouvidas pelo delegado de Cajamar (SP); três foram consideradas suspeitas após os depoimentos. Ele afirmou que esse não é um crime de oportunidade, e que a maneira que o corpo foi encontrado indica que foi um crime passional.



