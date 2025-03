Caso Vitória: laudo preliminar aponta que jovem foi abusada, torturada e estrangulada

Um laudo preliminar apontou que Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), foi abusada sexualmente e morta por estrangulamento. A polícia deve realizar uma nova perícia na casa que pode ter sido usada como cativeiro da adolescente. No local, foi encontrado sangue na porta do banheiro e perto do vaso sanitário. O imóvel pertence a Maicol, um dos principais suspeitos de envolvimento no crime. Ele está preso desde sábado (8). Alguns elementos levaram ele para a prisão: Maicol mentiu no depoimento e uma busca suspeita feita em seu celular foi encontrada. O advogado da família de Vitória, Fábio Costa, foi até o Hoje em Dia e falou sobre os avanços na investigação.



