Caso Vitória: polícia deve fazer reconstituição do crime após confissão de Maicol

Após a confissão de Maicol durante a madrugada desta terça (18), as autoridades estão se preparando para realizar a reconstituição do crime que matou a jovem Vitória Regina. A expectativa é que a polícia leve o suspeito até os locais-chave, incluindo o ponto de ônibus onde Vitória foi vista pela última vez com vida. Apesar da informação inicial de que a reconstituição ocorreria à tarde, a movimentação intensa na delegacia de Cajamar (SP), com a chegada de viaturas do DEMACRO e do Grupo de Operações Especiais, sugere que a reconstituição pode ser iniciada mais cedo.



