Casos de queimaduras em crianças aumentam no Brasil; especialistas alertam para prevenção

O Brasil registra aumento de queimaduras em crianças de até 14 anos, com quase cinco casos diários, segundo dados do Ministério da Saúde. Os acidentes, muitas vezes graves, ocorrem principalmente em casa, envolvendo líquidos quentes, produtos inflamáveis e contato com superfícies aquecidas. Especialistas alertam para cuidados simples, como manter crianças afastadas do fogão, posicionar cabos de panela para dentro e guardar produtos perigosos fora do alcance, além de procurar atendimento médico imediato em caso de queimadura.



