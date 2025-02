Cinco pessoas ficam feridas em acidente envolvendo carro de luxo em Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte (MG), um acidente envolvendo um carro de luxo, avaliado em R$ 800 mil, deixou cinco pessoas feridas. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando colidiu com um carro utilitário que saía de um estacionamento. A velocidade máxima na avenida onde o acidente aconteceu é de 60 km/h. No carro de luxo, estavam três pessoas, incluindo o dono. No utilitário, o motorista, que estava sem habilitação e será responsabilizado, e um passageiro.



