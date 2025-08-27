Clonagem de placas desafia fiscalização e causa prejuízo aos donos de veículos regularizados

O Brasil enfrenta dificuldades na fiscalização da frota de quase 125 milhões de veículos, especialmente no combate à clonagem de placas. O taxista Ademir Pereira Barbosa foi multado por infrações que não cometeu, evidenciando a vulnerabilidade do sistema. Placas padrão Mercosul, introduzidas em 2018 para aumentar a segurança, perderam itens como lacres e facilitaram adulterações. Em junho e julho, São Paulo registrou 10.901 ocorrências de placas adulteradas em motos. Câmeras da Polícia Militar e da Guarda Civil serão utilizadas na fiscalização para coibir essa prática criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!