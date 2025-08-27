Logo R7.com
Clonagem de placas desafia fiscalização e causa prejuízo aos donos de veículos regularizados

Em junho e julho, São Paulo registrou 10.901 ocorrências de placas adulteradas em motos

Hoje em Dia|Do R7

O Brasil enfrenta dificuldades na fiscalização da frota de quase 125 milhões de veículos, especialmente no combate à clonagem de placas. O taxista Ademir Pereira Barbosa foi multado por infrações que não cometeu, evidenciando a vulnerabilidade do sistema. Placas padrão Mercosul, introduzidas em 2018 para aumentar a segurança, perderam itens como lacres e facilitaram adulterações. Em junho e julho, São Paulo registrou 10.901 ocorrências de placas adulteradas em motos. Câmeras da Polícia Militar e da Guarda Civil serão utilizadas na fiscalização para coibir essa prática criminosa.

