Conflito entre Irã e Israel entra no quarto dia e já deixa mais de 240 mortos

O confronto entre Irã e Israel chegou ao quarto dia com 24 mortos em território israelense e mais de 220 no Irã. Mísseis iranianos atingiram Petá-Tikva e Haifa, deixando civis mortos e centenas de feridos. Em resposta, Israel bombardeou centros de comando e matou o chefe de inteligência do grupo. O Itamaraty acompanha a situação de brasileiros presos na região.



