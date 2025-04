Confronto entre criminosos assusta moradores na zona oeste do Rio

Na noite de segunda-feira (22), criminosos da Cidade de Deus tentaram invadir a Vila Sapê, zona oeste do Rio de Janeiro, resultando em um confronto violento. Durante o incidente, os bandidos roubaram o veículo de um refugiado venezuelano que passava pelo local. A Polícia Militar, acionada para controlar a situação, conseguiu prender um suspeito com munições e um carregador. A busca pelos criminosos foragidos continua, com o reforço da segurança na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!