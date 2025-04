Conheça algumas das principais ameaças à capacidade de falar

No dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz, uma data que chama atenção para a importância da preservação desse que é um dos nossos principais meios de comunicação e socialização. Estima-se que cerca de 20% das pessoas terão algum problema nas cordas vocais ao longo da vida. Na maioria dos casos, não se trata de algo grave. No entanto, quando o diagnóstico é de câncer de laringe — que atinge cerca de oito mil brasileiros por ano — as consequências podem ser muito mais sérias. Luís Bazzuco e Márcia Tavares enfrentaram esse desafio e compartilharam suas histórias com o Hoje em Dia. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!