Coordenador de UPA do RJ é suspeito de fazer Pix para a filha com celular de paciente morto

O coordenador de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro foi demitido após ser acusado de furtar um paciente falecido. Francisco Mendes Chaves, de 64 anos, teve seu celular usado para transferir R$ 767 via Pix dois dias após a morte.



As investigações apontam que o dinheiro foi enviado para a conta da filha do coordenador. A Polícia Civil está apurando o caso, e a Secretaria Municipal de Saúde instaurou uma sindicância.



Enquanto isso, a família de Francisco, com poucos parentes na cidade, ainda não conseguiu reaver o dinheiro.



