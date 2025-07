Nesta quarta-feira (23), o Corinthians recebe o Cruzeiro em duelo com transmissão da RECORD. O time mineiro lidera o Brasileirão, enquanto o Corinthians vive um momento complicado e vem de derrota para o São Paulo. Atualmente na 10ª colocação, a equipe paulista não contará com Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão nas costas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!