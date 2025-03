Corpo de jovem que desapareceu após sair de casa para cobrar dívida é encontrado

O corpo de Maria Clara, de 21 anos, foi encontrado enterrado em uma casa em Belo Horizonte (MG). Desaparecida desde domingo (9), ela saiu do trabalho para cobrar uma dívida de R$ 400 na casa de Thiago Sampaio, ex-colega de trabalho da jovem. Depois disso, Maria desapareceu. A polícia foi até o local e encontrou o corpo da mulher enterrado no quintal. Thiago e outra pessoa foram presas. A Polícia Civil já ouviu 11 pessoas e investiga se a dívida foi o motivo do crime.



