Criminosos assaltam motorista de aplicativo que passava por praça de pedágio em SP

Um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto fazia o pagamento do pedágio em uma praça localizada em Diadema, Grande São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes. A ação criminosa, que durou cerca de um minuto, foi registrada por câmeras de segurança. Dois homens abordaram o motorista e levaram seus pertences. A passageira desceu do veículo pela porta de trás e escondeu seu celular na cintura para protegê-lo. Os criminosos fugiram com o carro, abandonando-o alguns quilômetros à frente.



