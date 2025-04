Déficit de vitamina D afeta 15% da população brasileira, sem poupar crianças e adolescentes

Apesar de vivermos em um país tropical, a deficiência de vitamina D atinge 15% dos brasileiros. O mais preocupante é que a carência desse hormônio fundamental para o crescimento se mostra cada vez mais frequente entre os jovens. São consequências dos hábitos modernos, que limitam o contato com o sol. Esse é um risco que precisar ser visto com muita atenção pelos pais, pois pode comprometer a saúde dos ossos, o sistema respiratório e imunológico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!