Depressão refratária: saiba o que fazer quando o tratamento convencional não basta

A depressão já afeta um em cada quatro brasileiros, mas há casos ainda mais desafiadores: são aqueles diagnosticados como depressão refratária. Esse transtorno mental resiste aos tratamentos convencionais, tornando o diagnóstico mais complexo e o caminho para a recuperação mais longo. No entanto, com persistência e acompanhamento especializado, é possível superar a doença e resgatar a qualidade de vida.



