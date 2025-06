Dezenas de casais caem em golpe da falsa reserva de hotel em Campos do Jordão (SP)

Golpistas estão enganando turistas que desejam alugar quartos de hotel em Campos do Jordão (SP). Dezenas de casais enfrentaram problemas após pagar 50% do valor da hospedagem fora das plataformas de reservas, apenas para descobrir que não havia nenhuma reserva ao chegar no hotel. Muitas vítimas foram informadas no local sobre o golpe. O hotel explicou que o anúncio no aplicativo era falso e já havia tomado providências, como denunciar a fraude. Recomenda-se aos turistas que nunca efetuem pagamentos sem verificar a autenticidade dos anúncios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!