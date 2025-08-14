Dois homens são baleados por ladrões de alianças em Osasco (SP)
O primeiro incidente envolveu um idoso que, enquanto passeava com seu cachorro, foi baleado na cabeça
Moradores de Osasco (SP) estão preocupados com os recentes assaltos na região. Em 24 horas, dois homens foram baleados ao serem abordados por criminosos em motos. O primeiro incidente envolveu um idoso que, enquanto passeava com seu cachorro, foi baleado na cabeça; o suspeito foi preso posteriormente. No segundo caso, um homem de 38 anos reagiu ao ataque e também foi baleado. Ambos os crimes tiveram como alvo as alianças das vítimas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas