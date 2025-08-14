Logo R7.com
Dois homens são baleados por ladrões de alianças em Osasco (SP)

O primeiro incidente envolveu um idoso que, enquanto passeava com seu cachorro, foi baleado na cabeça

Hoje em Dia|Do R7

Moradores de Osasco (SP) estão preocupados com os recentes assaltos na região. Em 24 horas, dois homens foram baleados ao serem abordados por criminosos em motos. O primeiro incidente envolveu um idoso que, enquanto passeava com seu cachorro, foi baleado na cabeça; o suspeito foi preso posteriormente. No segundo caso, um homem de 38 anos reagiu ao ataque e também foi baleado. Ambos os crimes tiveram como alvo as alianças das vítimas.

