Dois jovens morrem baleados após confusão em festa de Carnaval no Rio

Durante uma festa de carnaval em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, dois homens foram mortos baleados após uma confusão. A briga aconteceu entre grupos rivais de "bate-bola", uma tradição carnavalesca local, onde participantes usam máscaras e guarda-chuvas coloridos. Imagens de câmeras mostram o tiroteio. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas as vítimas já estavam sem vida. A delegacia de homicídios investiga o caso para identificar os responsáveis.



