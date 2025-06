Dono de construtora é assassinado durante assalto em residência em bairro nobre de São Paulo

Francisco Filippo, engenheiro e dono de uma construtora, foi morto em sua casa em São Paulo durante um assalto. Criminosos clonaram o controle eletrônico da garagem, surpreendendo Filippo na sala de jantar. Mesmo sem reação, ele foi assassinado com um tiro na nuca. A quadrilha desligou as câmeras de segurança e roubou joias antes de fugir em um carro prata, encontrado posteriormente. A esposa e o filho de 5 anos chegaram à casa logo após o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!