No Duelo Fashion desta quinta (7), os cabeleireiros Izadora e Josias competiram com o tema ‘penteados para o tapete vermelho’. Os jurados Celso Kamura e Gkay avaliaram as produções. Após 40 minutos de trabalho intenso, Izadora foi anunciada como vencedora e levou um prêmio de R$ 10 mil.