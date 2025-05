E se Fosse Você? Pessoas reagem a idosa pedindo ajuda para chegar à água da praia pela última vez

O quadro “E se Fosse Você?” realizou uma experiência na praia. Desta vez, a neta de uma idosa que disse estar perto do fim da vida pediu ajuda aos praianos para carregar a avó até a beira do mar. Ela, que era cadeirante, queria molhar os pés na água da praia uma última vez, como fazia quando era criança.



