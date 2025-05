E Se Fosse Você? Venezuelano é aplaudido ao levar idosa no colo até o mar

O teste social do E Se Fosse Você? desta semana foi na praia de Santos. Uma jovem tenta levar a avó até o mar em uma cadeira de rodas, sem sucesso. O cenário muda quando um venezuelano chamado Alembert Vieira se aproxima, oferece ajuda e carrega Dona Shirley até a água, com gentileza e empatia. A atitude comoveu quem assistia e foi aplaudida pelos banhistas.



