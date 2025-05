Elenco e equipe de Paulo, O Apóstolo se reúnem para assistir ao primeiro episódio da série

O elenco, a equipe e convidados se reuniram no Rio de Janeiro para assistir, no cinema, ao primeiro episódio de Paulo, O Apóstolo. A série conta uma história que atravessa séculos e gerações de uma forma inédita, com um grande elenco e um enredo de tirar o fôlego, tudo para retratar a vida do precursor do cristianismo. A produção estreia no dia 28 de maio, na plataforma Univer Vídeo. Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!