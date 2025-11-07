Eliminada de A Fazenda 17, Yoná diz que peões usaram ‘desculpas esfarrapadas’ para colocá-la na Roça

Sétima eliminada de A Fazenda 17, Yoná Sousa criticou os onze peões que deram seus votos para colocá-la na Roça e classificou as justificativas deles como “desculpas esfarrapadas”. Nem o fato de ter provocado punições para os demais integrantes do confinamento, segundo ela, era motivo para deixá-la na berlinda. “Pior fizeram as mulheres que jogaram água, cuspiram uma na cara da outra e foram para embates perigosos. Assista à entrevista completa de Yoná para o Hoje em Dia.



