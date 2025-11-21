Eliminado de A Fazenda 17, Wallas revê os principais momentos de sua trajetória no jogo

Wallas Arrais foi eliminado de A Fazenda 17 na última quinta-feira (20). O cantor enfrentou Duda Wendling e Maria Caporusso na Roça, mas acabou conseguindo apenas 31,04% dos votos do público e se despediu do jogo. Nesta sexta-feira (21), Wallas participou do Hoje em Dia e falou mais sobre sua trajetória no programa.



