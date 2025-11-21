Eliminado de A Fazenda 17, Wallas revê os principais momentos de sua trajetória no jogo
Cantor foi eliminado ao enfrentar Roça com Duda Wendling e Maria Caporusso
Wallas Arrais foi eliminado de A Fazenda 17 na última quinta-feira (20). O cantor enfrentou Duda Wendling e Maria Caporusso na Roça, mas acabou conseguindo apenas 31,04% dos votos do público e se despediu do jogo. Nesta sexta-feira (21), Wallas participou do Hoje em Dia e falou mais sobre sua trajetória no programa.
Ele acompanhou os detalhes da articulação que levou à sua eliminação do jogo. Wallas também falou sobre as provocações que sofreu momentos antes de dar adeus ao programa, comentou a divergência que resultou no fim de sua aliança com Carol Lekker e explicou a briga que teve com Shia. Confira!
