Entenda as mudanças de comportamento em adolescentes e saiba como lidar com elas de maneira eficaz

A adolescência é um período de grandes transformações físicas e emocionais, tendo início por volta dos 10 anos de idade. Nessa fase, jovens passam a buscar aceitação fora do ambiente familiar, o que pode ser desafiador para os pais. Especialistas indicam que o afastamento é normal e deve ser encarado como parte do desenvolvimento saudável. Entenda melhor as mudanças que acontecem na adolescência e saiba como lidar com elas!