Entenda os cuidados necessários com os pets idosos

Assim como os humanos, os pets também passam por mudanças físicas e comportamentais com o envelhecimento. Estima-se que o Brasil tenha hoje 30 milhões de cães com mais de 8 anos de idade. O Hoje em Dia falou com tutores e com uma veterinária para entender essas alterações que acontecem com a idade e explicar os cuidados necessários para garantir qualidade de vida aos bichinhos.