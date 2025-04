Entenda quais são os perigos de passear com o pet sem a guia

Adestradores têm alertado que o passeio com pets deve ser feito com a guia. Como explica o tutor Fernando Lopes, por mais que a prática dê a sensação de que o pet está caminhando com mais liberdade, ela pode causar acidentes de trânsito, atropelamentos e até brigas que podem gerar ferimentos letais ao animal ou a pessoas próximas. A explicação para isso é que eles continuam sendo animais que, por mais educados que sejam, têm instintos que serão seguidos.



