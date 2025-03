Entregador de produtos é levado como refém durante roubo em Belo Horizonte (MG)

Um entregador foi feito refém durante um roubo na região noroeste de Belo Horizonte (MG). Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro do entregador foi interceptado por criminosos. A vítima foi forçada a entrar no veículo dos bandidos enquanto outro suspeito dirigia seu carro. Uma testemunha acionou a polícia, que iniciou uma perseguição terminando com disparos nos pneus do carro dos assaltantes. Dois homens foram presos em flagrante, enquanto um terceiro conseguiu fugir, mas foi identificado pela polícia. A vítima não sofreu ferimentos e os produtos roubados foram recuperados. A polícia também apreendeu uma submetralhadora caseira com os criminosos.



