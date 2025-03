Escorpiões e aranhas são os maiores causadores de envenenamento por animais peçonhentos no país

Em Uruaçu (GO), uma menina de um ano morreu após ser picada por um escorpião. Recentemente, o filho de apenas um ano da influenciadora Bárbara Evans também foi vítima de um ataque do animal. Isso chamou a atenção de todos para um problema que tem sido cada vez mais recorrente. Os números confirmam que ataques de escorpiões e aranhas representam as maiores causas de envenenamento por animais peçonhentos no Brasil.



