Especialista em aviação diz que modelo de helicóptero que caiu em Caieiras (SP) é considerado seguro

O especialista em aviação Roberto Peterka falou com a equipe do Hoje em Dia nesta sexta-feira (17). Ele comentou a queda de um helicóptero que tinha a cidade de Americana (SP) como destino. Duas pessoas morreram e outras duas foram levadas para o hospital. Roberto deu mais detalhes sobre como são feitas as investigações nesses casos e disse que houve um aumento no número de horas voadas na aviação comercial e pequena. Consequentemente, o risco de acidentes também aumentou.