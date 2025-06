Especialistas alertam que airbags salvam vidas, mas podem causar ferimentos em acidentes

Embora tenha se tornado um item obrigatório de segurança nos carros brasileiros há mais de uma década, o airbag pode provocar ferimentos em vez de proteção, dependendo das circunstâncias do acidente. O empresário Henrique Luiz Ramos sofreu fraturas no rosto após a colisão de seu veículo com um poste. Especialistas explicam que a forma como o motorista se posiciona no banco, o uso incorreto do cinto de segurança e até acessórios no painel podem interferir na atuação do airbag. Cuidados simples podem evitar lesões e garantir que o dispositivo cumpra seu papel: salvar vidas.



