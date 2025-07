Estacionamentos de shoppings em SP viram alvo da ação de criminosos

Recentes casos de sequestro em estacionamentos de shoppings na Grande São Paulo têm gerado debates sobre a segurança desses locais. Especialistas apontam que os estacionamentos são vulneráveis devido à alta circulação de pessoas e à falta de monitoramento adequado. Um diretor do Procon destaca a responsabilidade objetiva dos estabelecimentos comerciais por danos aos consumidores. Entre as dicas de segurança estão estacionar próximo às entradas, não deixar objetos de valor à mostra e manter-se sempre atento ao redor.



